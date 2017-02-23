«Лестер» уволил Клаудио Раньери

Руководство «Лестера» разорвало контракт с главным тренером Клаудио Раньери. Решение было принято сразу после поражения от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клаудио Раньери привел «Лестер» к первому в истории чемпионству в мае 2016 года.Спустя 9 месяцев «лисы» оказались в одном очке от зоны вылета. В последних 9 официальных матчах команда Раньери одержала 1 победу при 7 поражениях.7 февраля «Лестер» выразил официальную поддержку Раньери.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

