«Лестер» уволил Клаудио Раньери

Руководство «Лестера» разорвало контракт с главным тренером Клаудио Раньери. Решение было принято сразу после поражения от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Клаудио Раньери привел «Лестер» к первому в истории чемпионству в мае 2016 года.Спустя 9 месяцев «лисы» оказались в одном очке от зоны вылета. В последних 9 официальных матчах команда Раньери одержала 1 победу при 7 поражениях.7 февраля «Лестер» выразил официальную поддержку Раньери.
BREAKING: Leicester have SACKED Claudio Ranieri https://t.co/A0X9EwiO4F pic.twitter.com/sZDjZGyf4C
— MailOnline Sport (@MailSport) 23 февраля 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail