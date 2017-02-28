«Лестер» провел переговоры с Роем Ходжсоном

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Клаудио Раньери. Новый кандидат — Рой Ходжсон.

«Лисы» провели тайные переговоры с бывшим тренером сборной Англии и «Ливерпуля» Роем Ходжсоном. Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха рассчитывает, что Ходжсон станет тренером надолго.

При этом спортивный директор «Лестера» Джон Радкин рассчитывает, что нынешний и.о. тренера Крэйг Шекспир возглавит команду на постоянной основе.

Ранее в качестве возможных сменщиков Раньери назывались Гус Хиддинк, Роберто Манчини и Найджел Пирсон.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Стивен Джеррард: «Англии не хватило везения»

Конец монархии. Как в Англии пытаются ограничить власть короля Жозе I

«Арсенал» согласился продать Томаса Вермалена в «Барселону»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 