«Лестер» провел переговоры с Роем Ходжсоном

«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Клаудио Раньери. Новый кандидат — Рой Ходжсон.

«Лисы» провели тайные переговоры с бывшим тренером сборной Англии и «Ливерпуля» Роем Ходжсоном. Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха рассчитывает, что Ходжсон станет тренером надолго.

При этом спортивный директор «Лестера» Джон Радкин рассчитывает, что нынешний и.о. тренера Крэйг Шекспир возглавит команду на постоянной основе.

Ранее в качестве возможных сменщиков Раньери назывались Гус Хиддинк, Роберто Манчини и Найджел Пирсон.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail