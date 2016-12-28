«Лестер» потратит зимой на трансферы более 30 миллионов евро

Действующий чемпион Англии «Лестер» выделит на трансферы в зимнее трансферное окно более 30 миллионов евро. После неудачного старта команды в нынешнем сезоне владельцы «лис» поддержат главного тренера Клаудио Раньери и помогут укрепить состав.

Отмечается, что «Лестер» собирается переманить полузащитника «Спортинга» Адриена Силву, которым клуб уже интересовался минувшим летом. Также «лисы» договорились о приобретении полузащитника «Генка» Вильфреда Ндиди, который обойдётся «Лестеру» в 14 миллионов евро.

Напомним, что на данный момент «Лестер» с 17 очками занимает 16-ю позицию в таблице Премьер-Лиги, находясь в непосредственной близости от зоны вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph