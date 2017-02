«Лестер» побил антирекорд английской лиги 30-летней давности

«Лестер» не забивает в АПЛ уже 5 матчей с начала 2017 года. В последней раз с топ-командой такое происходило в 1986 году.

0 — Leicester are the first top-flight club to fail to score in their first 5 league matches of a calendar year since Spurs in 1986. Blank.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2017