«Лестер» отказался продавать Ислама Слимани в Китай

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани не переедет в Китай. Английский клуб получал запрос о трансфере игрока от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но отверг предложение.

Сумма трансфера могла составить 38 миллионов фунтов. Самому игроку предлагали контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю.

Руководство «Лестера» не собирается расставаться со Слимани по ходу сезона. Обсуждение трансфера возможно только в случае получения огромного предложения.

В этом сезоне форвард провел 13 игр, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports