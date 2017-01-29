«Лестер» отказался продавать Ислама Слимани в Китай

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани не переедет в Китай. Английский клуб получал запрос о трансфере игрока от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но отверг предложение.
Сумма трансфера могла составить 38 миллионов фунтов. Самому игроку предлагали контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю.
Руководство «Лестера» не собирается расставаться со Слимани по ходу сезона. Обсуждение трансфера возможно только в случае получения огромного предложения.
В этом сезоне форвард провел 13 игр, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports