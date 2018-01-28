«Лестер» отказался арендовать Ахмеда Мусу в ЦСКА

Переговоры полузащитника «Лестера» Ахмеда Мусы с ЦСКА близки к срыву. Английский клуб не намерен отдавать нигерийца в российский клуб.

Известно, красно-синие заинтересованы в аренде 25-летнего футболиста. Однако «Лестер» будет рассматривать только полноценные предложения по трансферам.

Напомним, в составе «армейцев» африканец выступал в 2012-2016 годах. За этот период Муса стал 3-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Суперкубка страны и обладателем национального Кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC