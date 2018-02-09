«Лестер» объявил о возвращении Рияда Мареза к тренировкам

Автор: Евгений Морозов 0

Марез

«Лестер» на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Рияд Марез 9 февраля вернулся к работе со своей командой. Напомним, что алжирский футболист пропускал тренировки команды после того, как ему не удалось перейти в «Манчестер Сити» на флажке январского трансферного окна.

«Рияд остается очень ценным членом команды Клода Пюэля и сфокусирован вместе с товарищами по команде на достижении дальнейшего успеха в «Лестер», — говорится в сообщении.

О том, сыграет ли 26-летний футболист в завтрашнем гостевом матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», не сообщается.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Лестер Сити»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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