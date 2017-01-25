«Лестер» может получить 40 млн евро за продажу Ислама Слимани в Китай

Ислам Слимани заинтересовал китайский клуб. Форвард «Лестера» может стать одноклубником Акселя Витселя в ближайшее время.

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может стать игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб из Китая предложил 40 миллионов евро за алжирского форварда.

Отметим, что главным тренером новичков китайского чемпионата является экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро.

Кроме того, зимой из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел полузащитник Аксель Витсель. По имеющейся информации, сине-бело-голубые заработали на продаже Витселя 21 млн евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английского первенства Слимани принял участие в 13 матчах и отметился 4 голами. После 22 туров «Лестер» занимает 15 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Italy