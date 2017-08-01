«Лестер» купил форварда «Манчестер Сити» за 28 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Келечи Ихеаначо

Нападающий «МС» Келечи Ихеаначо находится в шаге от перехода в «Лестер Сити». Нигерийский футболист уже вылетел в Лестер, где должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Сумма сделки составит 28 миллионов евро. Действующий контракт Келечи Ихеаначо с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, однако наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил 20-летнему футболисту, что ему будет лучше покинуть команду.

Келечи Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», в который перебрался из Нигерии в 2014 году. За это время футболист принял участие в 64 официальных матчах и забил 21 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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