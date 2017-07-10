«Лестер» договорился с «Манчестер Сити» о переходе Ихеаначо

Автор: Евгений Морозов 0

Ихеаначо

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо близок к уходу из клуба. «Лестер Сити» достиг договоренности с руководством «горожан» о трансфере молодого футболиста.

Ожидается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 20-летний нападающий в 20 матчах забил 4 гола и отдал три результативные передачи, но лишь 5 раз появился на поле с первых минут.

Действующий контракт Келечи Ихеаначо с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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