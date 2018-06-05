Лерой Сане — мимо ЧМ-2018, «Спартак» усилил оборону, Сарри провалил собеседование в «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 4 июня.
1. Сборная Германии объявила окончательный состав на ЧМ-2018
Из расширенного состава были отцеплены голкипер Бернд Лено, зашитник Джонатан Та, а также нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен.
2. Определены номера футболистов сборной России на ЧМ-2018
Под 10-ой — Федор Смолов.
3. «Бог создал женщину только для переноса спермы от постели до туалета, а не для управления футбольным клубом»
Переговоры экс-главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри с «Челси» прошли не очень хорошо.
4. «Спартак» объявил о переходе защитника «Гента» Cамуэля Жиго
Сообщалось, что его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.
5. «Локомотив» продлил контракт с Джеффесоном Фарфаном
Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу
Фото: Global Look Press