Лерой Сане — мимо ЧМ-2018, «Спартак» усилил оборону, Сарри провалил собеседование в «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 4 июня.

1. Сборная Германии объявила окончательный состав на ЧМ-2018

Из расширенного состава были отцеплены голкипер Бернд Лено, зашитник Джонатан Та, а также нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен.

2. Определены номера футболистов сборной России на ЧМ-2018

Под 10-ой — Федор Смолов.

3. «Бог создал женщину только для переноса спермы от постели до туалета, а не для управления футбольным клубом»

Переговоры экс-главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри с «Челси» прошли не очень хорошо.

4. «Спартак» объявил о переходе защитника «Гента» Cамуэля Жиго

Сообщалось, что его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.

5. «Локомотив» продлил контракт с Джеффесоном Фарфаном

Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу

Фото: Global Look Press

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