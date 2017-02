Лерой Сане извинился перед парнем, которого лишил выигрыша в 34 тысячи евро

Житель Германии Мустафа Челик мог выиграть € 34 188 со ставки всего в 2 евро, но пятый гол Лероя Сане в ворота «Монако» лишил его этого шанса. Полузащитник «Манчестер Сити» извинился перед парнем в Твиттере.

Челик поставил экспресс на точные счета в матчах вторника 1/8 Лиги чемпионов. Во встрече «Байер» — «Атлетико» Мустафа абсолютно верно предсказал итоговый счет 4:2 в пользу мадридцев. А в матче «Манчестер Сити» — «Монако» ждал победы англичан со счетом 4:3.

От выигрыша экспресса с коэффициентом 18 000.00 Челика отделяло всего 8 минут. Но на 82-й минуте матча в Манчестере полузащитник «горожан» Лерой Сане забил пятый гол в ворота «Монако».

I read about it in the newspapers … sorry for that poor guy 🙈😅 #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3

— Leroy Sané (@LeroySane19) February 22, 2017