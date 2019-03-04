Леонид Трахтенберг покинул пост пресс-атташе «Спартака», в деле Эмилиано Салы появились новые обстоятельства, Дэвиду Бекхэму установили памятник. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 марта.

1. Премьер-лига. 18-й тур.«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью, «Енисей» и «Ростов» не выявили победителя, «Уфа» проиграла «Динамо»

2. Леонид Трахтенберг покинул пост пресс-атташе и директора по связям с общественностью «Спартака»

Причина — появление на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов.

3. В расследовании гибели Эмилиано Салы появились новые обстоятельства

Выяснилось, что пилот Дэвид Ибботсон не имел права совершать коммерческие рейсы.

4. Покидающим поле футболистам запретили тянуть время

В субботу в шотландском Абердине прошла 133-е ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).



5. «Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник в честь Дэвида Бекхэма

На открытие монумента приехал сам Бекхэм вместе со своей женой Викторией.\

Фото: Global Look Press

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