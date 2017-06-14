Леонид Слуцкий записал видеообращение болельщикам «Халла» на английском языке

Автор: Дмитрий Темников 0

Слуцкий

Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист сказал приветственную речь на английском языке.

«Здравствуйте, фанаты «Халла». Меня зовут Леонид Слуцкий, я новый главный тренер команды. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что вы хорошо поддержите команду и что нас ждет отличный сезон. Мы достигнем цели вместе», — заявил Леонид Викторович.

Напомним, «Халл» 45-летний тренер возглавил 9 июня. Следующий сезон «тигры» проведут в Чемпионшипе.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер ФК «Халл»

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