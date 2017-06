Леонид Слуцкий записал видеообращение болельщикам «Халла» на английском языке

Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист сказал приветственную речь на английском языке.

🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD

— Hull City (@HullCity) June 14, 2017