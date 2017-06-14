Леонид Слуцкий записал видеообращение болельщикам «Халла» на английском языке

Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист сказал приветственную речь на английском языке.
🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD
— Hull City (@HullCity) June 14, 2017
«Здравствуйте, фанаты «Халла». Меня зовут Леонид Слуцкий, я новый главный тренер команды. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что вы хорошо поддержите команду и что нас ждет отличный сезон. Мы достигнем цели вместе», — заявил Леонид Викторович.
Напомним, «Халл» 45-летний тренер возглавил 9 июня. Следующий сезон «тигры» проведут в Чемпионшипе.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер ФК «Халл»