Леонид Слуцкий записал видеообращение болельщикам «Халла» на английском языке

Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист сказал приветственную речь на английском языке.

«Здравствуйте, фанаты «Халла». Меня зовут Леонид Слуцкий, я новый главный тренер команды. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что вы хорошо поддержите команду и что нас ждет отличный сезон. Мы достигнем цели вместе», — заявил Леонид Викторович.

Напомним, «Халл» 45-летний тренер возглавил 9 июня. Следующий сезон «тигры» проведут в Чемпионшипе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер ФК «Халл»