Леонид Слуцкий, возможно, войдет в штаб «Челси»

Леонид Слуцкий в первой половине 2017 года не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Вероятно, что тренер будет работать в «Челси».

Возможно, что 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в «Челси», в научно-аналитической группе. Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Такая работа в «Челси» позволит Слуцкому погрузиться в мир английского футбола, понять, как устроена работа европейского суперклуба, и получить языковую практику. Если тренеру поступят предложения из России, он вряд ли согласится, потому что намерен, прежде всего, накопить опыт и существенно подтянуть английский.

К активной деятельности в роли главного тренера Леонид Викторович, вероятно, будет готов вернуться летом 2017-го. Языковые знания и накопленный опыт помогут Слуцкому независимо от того, где он продолжит работу – на родине или за рубежом.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс