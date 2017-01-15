Леонид Слуцкий ведет переговоры с «Челси»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Леонид Слуцкий

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА какое-то время отдохнет от футбола. Сейчас Леонид Слуцкий ведет переговоры о своем новом месте работы.

Бельгийский журналист Кристоф Террор в своем твиттере утверждает, что на данный момент Леонид Викторович проживает в Лондоне. Кроме активного изучения английского языка, российский тренер ведёт переговоры о своём новом месте работы.

Сообщается, что Слуцкий в ближайшее время войдёт в аналитический отдел «Челси», где может занять должность скаута клуба.

Леонид Слуцкий трижды становился чемпионом страны с «армейцами. Дважды брал Кубок России и Суперкубок.

Последний матч экс-тренера ЦСКА состоялся 7 декабря в Лиге чемпионов. Тогда «красно-синие» уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:3.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Кристофа Террора

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Никита Пронин

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