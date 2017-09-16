Леонид Слуцкий: «В «Халле» каждый из нас выкладывается на 100 процентов ради общего успеха»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в очередном матче английского первого дивизиона. Клуб под его руководством не может победить в третьем туре кряду.

«Думаю, с каждым матчем мы можем играть все лучше и лучше. Мы упорно работаем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Поверьте, каждый из нас выкладывается на сто процентов ради общего успеха. После каждой игры я работаю и пытаюсь что-то поменять», — заявил Леонид Викторович.

Напомним, сегодня «тигры» сыграли вничью с «Сандерлендом» — 1:1. Команда российского специалиста располагается на 16-й строчке в таблице Чемпионшипа.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Халл»