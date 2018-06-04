Леонид Слуцкий: «В Европе на чемпионат России смотрят так же, как мы смотрим на Китай»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением об отношении к чемпионату России в Европе. Специалист заявил, что на западе его сравнивают с китайским.

«Чемпионат России вообще не воспринимают всерьез за рубежом. Можно стать чемпионом, играть в Лиге чемпионов, но в Англии и Голландии это никому не интересно. Они смотрят на нас так же, как мы смотрим на Китай.

Когда ты переезжаешь в другую страну, вопрос: что делать, куда направлять свою энергию. Я подумал, что это будет интересно. Четыре месяца учил язык, нанял менеджера, который договоривался об интервью в английских медиа, чтобы меня прорекламировать.

Сначала я усердно готовился к собеседованиям, но потом уже не верил, что со мной подпишут контракт. Когда «Халл» согласился, я был удивлен. Я подписал контракт 8-го июня, а 10-го был крайний срок для ответа русскому топ-клубу. Я уже думал, что придется вернуться.

На Западе совсем другой маркетинг. Моя первая тренировка в «Витессе» будет открытой. Ожидается, что ее посетят 400 человек. Не могу сказать, что такие тренировки будут постоянно, но все работает на маркетинг, чтобы максимально завлечь болельщиков», – сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportacentrs