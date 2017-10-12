Леонид Слуцкий: «У Яровинского невероятный опыт, надеюсь, мы сможем разделить с ним успех в «Халле»

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий высказался о назначении Олега Яровинского. Сегодня его назначили на пост стратегического директора клуба.

Россиянин Олег Яровинский назначен на пост стратегического директора клуба английского Чемпионшипа «Халл Сити». Об этом сообщается на сайте команды.

Специалист будет работать вместе с главным тренером Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля команды и выбором стратегии на матчи. Отмечается, что переговоры между «Халлом» и Яровинским велись с лета.

«Это очень хорошие новости для нас. Олег привнесет что-то свое в нашу потрясающую команду сотрудников.

У него невероятный опыт, последние 4 сезона он провел в ЦСКА. Надеюсь, мы сможем вместе насладиться здесь успехом», – сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Халла»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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