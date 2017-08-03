Леонид Слуцкий рассказал, почему решил покинуть ЦСКА

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал, почему он решил покинуть ЦСКА. Также он поделился своими дальнейшими планами.

«ЦСКА — лучший период в моей жизни. Для любого тренера наступает период, когда тебе что-то делать тяжело. У меня наступил творческий кризис, причем это не связано с какими-то успехами или не успехами. Решил попробовать что-то новое. Я благодарен ЦСКА, руководству и болельщикам за все годы. Почувствовал, что мне нужны перемены.

Сейчас английский футбол самый космополитичный. Сюда едут все — и футболисты, и тренеры. Тут больше вариантов выбора. Вторые испанские лиги — это не Чемпионшип. Пусть не обидятся другие страны, но Англия — самая футбольная страна по всем показателям. Хотелось здесь попробовать свои силы», — сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: «Россия 24»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»