Леонид Слуцкий: «Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом»

Автор: Евгений Морозов 0

Слуцкий

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий в преддверии игры с «Сандерлендом» поделился впечатлениями от последних матчей в чемпионшипе. Команда Слуцкого, набрав 7 очков в 7 матчах, занимает 16-е место в таблице.

«Каждый домашний матч – это серьезный шанс победить. Хотя «Сандерленд» – хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но игра на своем поле – это возможность.

Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Это нельзя назвать жизнью, потому что моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле.

Конечно, нам нужно сохранять позитив, никогда нельзя паниковать и сдаваться. Но всем нужен новый глоток воздуха для жизни», – сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press
Источник: Chronicle Live

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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