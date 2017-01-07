Леонид Слуцкий: «Почему мы должны быть лучшими в футболе? Мы ведь не Бразилия!»





Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сказал, что болельщики слишком много требуют от российских футболистов. Также он отметил, что такое играть на «морально-волевых».

«В Исландии на 300 тыс. всего населения острова построено 1,5 тыс. полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живет 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тыс. исландцев она есть! Вот что надо считать, а то мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах.

Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, нет промышленности, – но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе почему-то должны быть лучшими. Мы ведь не Бразилия!

— В какой фазе игры на поле у футболистов кончаются силы, и на первое место начинает выходить психология?

«Бензин» для футболистов – это гликоген. У футболиста есть его запас, на котором он бегает. У любого игрока он заканчивается к 75-й минуте матча. И потом люди играют на «морально-волевых». И вот тут скажу так – у кого нет мастерства, у того на первое место после 75-й минуты выходят эти самые «морально-волевые». Но трудно представить, чтобы, к примеру, Мессии играл концовку встречи на морально-волевых», — сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: РИА «Воронеж»