Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси». Лондонцы рассматривают россиянина как нового главного тренера клуба.

Синие уже на этой неделе могут отправить Маурицио Сарри в отставку. В этом случае на смену итальянцу придет кто-тот в качестве исполняющего обязанности, а российский специалист сможет летом подписать контракт в качестве постоянного тренера. Слуцкий ранее работал в Англии – в «Халл Сити».

С лета прошлого года Леонид Слуцкий работает в голландском «Витессе».

Фото: Global Look Press

Источник: Independent