Леонид Слуцкий может возглавить «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0

Слуцкий

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси».  Лондонцы рассматривают россиянина как нового главного тренера клуба.

Синие уже на этой неделе могут отправить Маурицио Сарри в отставку. В этом случае на смену итальянцу придет кто-тот в качестве исполняющего обязанности, а российский специалист сможет летом подписать контракт в качестве постоянного тренера. Слуцкий ранее работал в Англии – в «Халл Сити».

С лета прошлого года Леонид Слуцкий работает в голландском «Витессе».

Фото: Global Look Press
Источник: Independent

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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