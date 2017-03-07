Леонид Слуцкий может стать главным тренером «Зенита»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Леонид Слуцкий

Экс-тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что Слуцкий сменит на посту главного тренера Мирча Луческу.

Руководство клуба из Санкт-Петербурга рассматривает российского специалиста в качестве замены Мирче Луческу и готово предложить ему контракт, который рассчитан на два года.

Также отмечается, что сам Леонид Викторович не планирует возвращаться на работу в Россию. Сейчас тренер занимается изучением английского языка и посещает матчи чемпионата Англии.

«Зенит» отстает от «Спартака» на 5 очков и занимает второе месте в РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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Никита Пронин

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