Леонид Слуцкий может стать главным тренером «Зенита»

Экс-тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что Слуцкий сменит на посту главного тренера Мирча Луческу.

Руководство клуба из Санкт-Петербурга рассматривает российского специалиста в качестве замены Мирче Луческу и готово предложить ему контракт, который рассчитан на два года.

Также отмечается, что сам Леонид Викторович не планирует возвращаться на работу в Россию. Сейчас тренер занимается изучением английского языка и посещает матчи чемпионата Англии.

«Зенит» отстает от «Спартака» на 5 очков и занимает второе месте в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН