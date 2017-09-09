Леонид Слуцкий: «Это самое большое поражение в моей карьере. Теперь никто не верит в нас»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 6-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» (0:5). В матче 6-го тура Чемпионшипа «Халл Сити потерпел в гостях крупное поражение со счетом 0:5 от «Дерби Каунти».

«Во-первых, я должен извиниться перед фанатами, так как они не заслужили этот результат, и мне очень жаль. Это моя вина, я готовил команду к матчу, и если мы проигрываем, то это вина тренера. В следующей игре мы должны показать свою реакцию на это поражение. Сейчас для меня ключевой момент в сезоне.

Не смогу быстро проанализировать игру, нужно время. Это самое большое поражение в моей тренерской карьере. В данной ситуации нужно продолжать верить в себя и готовиться к следующему матчу.

Я удивлен результатом встречи, он ранит меня. Очень сложно объяснить свои эмоции. Теперь никто не верит в нашу команду. Я должен изменить положение вещей и решить наши проблемы.

Фото: Global Look Press

Источник: Hull Daily Mail