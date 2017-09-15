Леонид Слуцкий: «Чемпионшип – трудный и непредсказуемый турнир»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионшипа против «Сандерленда». Также он оценил уровень второго по силе английского дивизиона.

«Нет времени для большого количества тренировок, и я не хочу делать много изменений. Фрэйзер Кэмпбелл может сыграть больше минут в субботу, но выйдет ли он в старте? Посмотрим. Накануне мы говорили с игроками о нашей ситуации. Мы пытаемся изменить результаты. Каждый матч – это новый тест для нас. У нас хорошие футболисты и хороший состав. Нам нужно немного больше удачи, но нам нужно заработать эту удачу. Мы очень много работаем. Думаю, что мы хорошо сыграли против «Фулхэма», и у нас было много шансов. Мы много работаем, чтобы изменить ситуацию.

Чемпионшип – трудный и непредсказуемый турнир. «Фулхэм» – одна из лучших команд, но они не начали сезон хорошо, так же как и «Сандерленд». Каждый домашний матч – это шанс, «Сандерленд» – хорошая команда, но мы будем играть дома. Мы будем играть, чтобы победить с максимальной агрессией в атаке. «Сандерленд» похож на нас. Клуб также покинул премьер-лигу в прошлом сезоне. У нас с ними схожие цели и схожие проблемы. В субботу увидим, кто лучше адаптируется. Нам нужна победа и хороший результат против большой команды вроде «Сандерленда», – сказал Слуцкий.

«Халл», набрав 7 очков в 7 матчах, занимает 16-е место в таблице. Матч «Халл» – «Сандерленд» состоится 16 сентября. Начало – в 17.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Халла»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»