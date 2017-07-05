Леонид Слуцкий: «Цель «Халла» – выход в АПЛ»

Автор: Евгений Морозов 0

Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий провел первую пресс-конференцию в английском клубе. Специалист рассказал о целях на сезон.

«Здесь все очень профессионально – великолепные сотрудники и очень профессиональные игроки. Мы начали очень усердно работать.

Все игроки вернулись из отпуска в хорошем состоянии. У меня положительный настрой, и мы все вместе трудимся. Два последних дня прошли очень хорошо. Я очень доволен, все на профессиональном уровне. У команды хорошая инфраструктура.

Подписывать новых игроков нелегко. Это сложный процесс. Но мы уже близки к подписанию нескольких футболистов.

Нас ждет сложный вызов в чемпионшипе. Не только меня, но и игроков, и клуб, и владельцев. Но я надеюсь, что нас ждет действительно успешный сезон. У нас всех одна цель – конечно, это выход в АПЛ», – сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Халла»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонид Слуцкий

Английские СМИ утверждают, что Леонид Слуцкий возглавит «Халл»

Реднапп

Харри Реднапп: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий: «Халлу» нужны шесть-семь новичков»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 