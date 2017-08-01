Леонид Слуцкий: «Буду ли качаться на скамейке во время матчей «Халла»? Собираюсь руководть процессом стоя»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от скорого начала сезона в Чемпионшипе. Российский специалист рассказал, будет ли качаться на скамейке запасных во время игр.

« Постоянно ощущение такое, что мы очень активно движемся вперед, но постоянно опаздываем на несколько шагов. У нас дорабатываются еще множество процессов, ведется подготовка над некоторыми компонентами. Мы сильно продвинулись вперед. Но еще нет ощущения, что мы достигли каких-либо результатов. Ждем сезона с тревогой, волнением, надеждой.

Буду ли я качаться на скамейке во время матчей? Скорее всего, я буду стоять в технической зоне и руководить процессом стоя. В Англии тренеры ведут себя именно так, тут это позволительно», — заявил Леонид Викторович.

Напомним, первый тур для «Халла» состоится 5 августа. «Тигры» сыграют с «Астон Виллой».

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля