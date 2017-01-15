Леонид Кучук — новый главный тренер украинской «Стали»

Известный специалист Леонид Кучук возобновил тренерскую деятельность. 57-летний белорсус возглавил команду из Украины.

Новым клубом Кучука стала каменская «Сталь». Подробности конртактных данных между Леонидом Станиславовичем и клубом из Днепропетровской области неизвестны. После 18 туров УПЛ «Сталь» набрала 14 очков и идет на 9-м месте в турнирной таблице.

Ранее Кучук возглавлял команды из РФПЛ. В 2013 и 2014-2015 годах специалист тренировал «Кубань», а в сезоне 2013/14 являлся главным тренером московского «Локомотива».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Сталь»