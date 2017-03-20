Леонид Федун: «Хочу, чтобы наша сборная сыграла в финале Кубка конфедераций»

Леонид Федун с нетерпением ждет ближайших товарищеских матчей сборной России. Владелец московского «Спартака» высказался о сборной и обновлении ее состава.

«Пока не знаю, удастся ли посетить матчи. А что касается ожиданий от них, то я в предвкушении. Сборная молодая и новая, будем надеяться. Новая сборная — новые надежды. В сборную вызваны шесть игроков «Спартака». Рад ли я? Да!

Что касается Кубка конфедераций, то я мечтаю, чтобы мы играли в финале. Возможно ли это? Увидим, это футбол, мяч круглый, поле прямоугольное», — заявил Леонид Федун.

Сборная России сыграет с ивуарийцами на стадионе «Краснодар» 24 марта, с бельгийцами — на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.