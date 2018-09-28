Леонид Федун выступил с предложением о реформировании российского футбола

Вчера владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с инициативой по масштбаному реформированию российского футбола. Поводом стало успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Федуна, «большую часть доходов составляют государственные прямые и косвенные дотации: спонсорство госкомпаний, выплаты из региональных бюджетов и, наконец, прямые субсидии на содержание спортивной инфраструктуры ЧМ-2018» Данная система, убежден Леонид Арнольдович, нуждается в преобразовании. Главной мерой является сделать прозрачную систему господдержки профессиональных лиг с помощью медиаправ.

Предлагается также оформление требований к клубам, участвующим в Премьер-лиге. Каждый клуб должен иметь арену с вместимостью 20 тысяч и больше. Обязательно наличие собственной академии с несколькими футбольными полями и крытым манежем. Третьим условием является наличие бездефицитного бюджета с доходами не менее 13 миллионов евро.

Меры затрагивают и Футбольную Национальную лигу. Владелец «Спартака» предлагает поделить турнир на Восточную и Западную конференции, в каждой из которых будет выступать по 16-18 команд. Клубы в ФНЛ должны иметь стадион с вместимостью от 5 до 7 тысяч мест с частично крытыми трибунами, собственную академию или соглашение с региональной футбольной школой, наличие в заявке 5-10 доморощенных игроков и бездефицитный бюджет.

Фото: Global Look Press

Автор: еженедельник «Футбол»