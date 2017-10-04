Леонид Федун: «Система видеоповторов поможет нашему футболу»

Автор: Дмитрий Темников 0

Леонид Федун

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал личное мнение относительно введения видеоповторов. Глава красно-белых одобряет данную идею. 

«Введение видеоповторов в России? Это, безусловно, поможет нашему футболу. Я думаю, стоит обратиться за комментариями к Галицкому — он же поддерживает эту идею. И мы тоже установим эту систему, как только она будет введена», — заявил Федун.

Напомним, на данный момент видеоповторов используются в чемпионате Италии. Также данная система пользуется популярностью в некоторых европейских чемпионатах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»

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