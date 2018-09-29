Леонид Федун предложил масштабную реформу российского футбола, ЦСКА выиграл у «Оренбурга», Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Федун

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 сентября.

1. Леонид Федун выступил с предложением о реформировании российского футбола

Владелец «Спартака» затеял глобальные перемены и написал об этом обширную статью.

2. Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА выиграл у «Оренбурга»

Федор Чалов снова забил. В текущем сезоне на его счету уже семь голов.

3. Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Очередная возможная жертва харрасмента спустя девять лет осмелилась сделать признание.

4. Сэмюэль Умтити может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Защитник «Барселоны» повредил связки колена.

5. Сильвио Берлускони купил клуб Серии С

Экс-президент «Милана» сделал себе подарок на 82-летие.

Фото: Сергей Дроняев

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