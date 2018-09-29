Леонид Федун предложил масштабную реформу российского футбола, ЦСКА выиграл у «Оренбурга», Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 сентября.
1. Леонид Федун выступил с предложением о реформировании российского футбола
Владелец «Спартака» затеял глобальные перемены и написал об этом обширную статью.
2. Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА выиграл у «Оренбурга»
Федор Чалов снова забил. В текущем сезоне на его счету уже семь голов.
3. Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании
Очередная возможная жертва харрасмента спустя девять лет осмелилась сделать признание.
4. Сэмюэль Умтити может пропустить несколько месяцев из-за травмы
Защитник «Барселоны» повредил связки колена.
5. Сильвио Берлускони купил клуб Серии С
Экс-президент «Милана» сделал себе подарок на 82-летие.
Фото: Сергей Дроняев