Леонид Федун о ситуации с Каррерой: «Я не комментирую, все вопросы к Родионову»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации вокруг главного тренера московского клуба Массимо Карреры. Ранее появилась информация о том, что специалист может покинуть клуб.

«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору Сергею Родионову», – сказал Федун.

Сообщалось, что Каррера после игры с «Тосно» (2:2), где его команда позволила сопернику, с первого тайма игравшему в меньшинстве, забить два гола за 5 последних минут матча, раскритиковал игроков в раздевалке и спросил, не хотят ли они его отставки.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС