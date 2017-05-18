Леонид Федун: «Леонид Слуцкий – это хороший тренер»

Леонид Федун высказался относительно экс-главного тренера ЦСКА Леониде Слуцком. Также владелец красно-белых ответил на вопрос о приглашении Слуцкого в «Спартак».

«Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий – это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России.

Пригласил бы я Леонида Викторовича в «Спартак»? А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать, – заявил Федун.

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17 мая московский «Спартак» поднял чемпионский трофей спустя 16 лет. Помимо вручения награды, красно-белые уверенно обыграли «Терек» со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС