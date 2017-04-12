Леонид Федун готов предложить Массимо Каррере новый контракт и расширение полномочий

Леонид Федун намерен улучшить условия контракта Массимо Карреры. Для этого итальянцу нужно выиграть чемпионат.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить в московском клубе новый долгосрочный контракт. Сообщается, что президент красно-белых Леонид Федун намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, если команда станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

Помимо нового соглашения, 52-летний специалист получит денежный бонус и возможность контролировать работу селекционного отдела клуба.

Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.