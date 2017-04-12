Леонид Федун готов предложить Массимо Каррере новый контракт и расширение полномочий

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Каррера и Промес

Леонид Федун намерен улучшить условия контракта Массимо Карреры. Для этого итальянцу нужно выиграть чемпионат.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить в московском клубе новый долгосрочный контракт. Сообщается, что президент красно-белых Леонид Федун намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, если команда станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

Помимо нового соглашения, 52-летний специалист получит денежный бонус и возможность контролировать работу селекционного отдела клуба.

Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт день за днем

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Кубань» может обанкротиться в начале 2017 года

ЦСКА подтвердил аренду Базелюка в «Эшторил»

Сборная России по хоккею

«Держи, Пашенька. Еле достал для тебя эту клюшку». Как болеют на Кубке Первого канала

Добавить комментарий

Войти с помощью: 