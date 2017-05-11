Леонид Федун: «Бросил бы «Спартак» при неудаче? Я карабкался бы до конца»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о секрете своего терпения во время долгих неудач клуба. Также Леонид Арнольдович вспомнил самый сложный период своего пребывания в команде.

«Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть? Не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе. Знаю свой характер: карабкался бы до конца.

Осень 2009 года — один из самых сложных периодов красно-белых при мне. Та команда была достойна первого места, но Быстров ушел в «Зенит», а клуб потерял шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно – и потому воспринималось очень тяжело. Чемпионство практически было у нас в руках», — заявил Федун.

Напомним, 61-летний предприниматель пришел в «Спартак» в 2003 году. Первый трофей в качестве президента Федун завоевал в прошлое воскресенье — москвичи досрочно выиграли чемпионат России 2016/17.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс