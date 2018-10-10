Леонарду Жардим в ближайшее время будет уволен из «Монако»

Похоже, период работы Александра Головина под началом Леонарду Жардима подходит к концу. Основным претендентом на замену является Тьерри Анри.

Как сообщили текущим утром «Монако-Матин», «L’Equipe» и портал «RMC», эпоха португальского специалиста Леонарду Жардима, длившаяся четыре года, подходит к концу. Уже сегодня может быть объявлено об отставке пока что действующего тренера монегасков.

Жардим намерен сегодня встретиться с руководством клуба. Прошлым вечером источник из клуба отметил, что «Монако» готовится расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Хотя руководство клуба и Жардим относятся друг к другу с уважением, первая сторона является инициатором расторжения трудового договора.

Также стало известно, что «команда не реагировала на тренера, ей было тяжело. Жардиму оказалось непросто столкнуться с данной ситуацией».

Португалец не скрывал раздражения после поражения в домашних стенах от «Ренна»: «Конечно, когда результатов нет, то велик шанс быть уволенным. Однако и другого выхода у меня нет.» Хотя поддержку Жардиму в воскресенье оказали, сегодня его приключение в Монако закончилось.

Жардим возглавлял пятый сезон у руля монегасков, однако команда уже не отвечала его требованиям. Отклика португалец не получил даже от ведущих игроков клуба.

Уже до поражения «Ренну» клуб стал искать замену специалисту в лице Лорана Блана, Арсена Венгера, Марсело Гальярдо, Клода Пюэля, а также Антонио Конте. На данный момент известно, что ведутся переговоры с тремя специалистами. Среди них фигурирует француз Тьерри Анри. Вторым кандидатом является тренер с итальянским паспортом, но имя его не разглашается. Имя третьего пока также остается неизвестным.

Анри недавно отклонил предложение «Астон Виллы», выступающей в Чемпионшипе. «Монако» же связался с экс-нападающим около 10 дней назад. Если француз даст добро, то он воссоединится с Насером Шадли и Юри Тилемансом: они знакомы по работе в сборной Бельгии.

41-летний Анри знает «Монако» и защищал клубные цвета с 1994 по 1999 годы. Француз часто посещает княжество и тренировочную базу клуба в Ля-Турбэ. Идея назначения Тьерри Анри новым тренером монегасков должна быть хорошей и радостной для принца Альберта.

К Анри в случае назначения также присоединится Гилле Гриманди в качестве помощника.

Отставка Леонардо Жардима будет стоить «Монако» 6 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: French Football News