Леонарду Жардим приступит к работе с «Монако» в матче Кубка лиги с «Генгамом»

Леонарду Жардим близок к возвращению в «Монако». По имеющийся информации ипортугальский специалист приступит к работе в клубе на матче в рамках Кубка лиги с «Генгамом», который состоится во вторник, 29 января.

На игру 22-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» команду выведет исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.

Напомним, вчера «Монако» отстранил Анри от работы с командой.

Ранее сообщалось, что французский клуб сегодня подпишет контракт с Жардимом до 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe