Леонарду Жардим приступит к работе с «Монако» в матче Кубка лиги с «Генгамом»

Автор: Евгений Морозов 0

Леонарду Жардим близок к возвращению в «Монако». По имеющийся информации  ипортугальский специалист приступит к работе в клубе на матче в рамках Кубка лиги с «Генгамом», который состоится во вторник, 29 января.

На игру 22-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» команду выведет исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.

Напомним, вчера «Монако» отстранил Анри от работы с командой.

Ранее сообщалось, что французский клуб сегодня подпишет контракт с Жардимом до 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: L`Equipe

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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