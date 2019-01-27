Леонарду Жардим отказался от предложений из Китая и Англии ради «Монако»

Португалец не польстился на огромный гонорар, предложенный китайским клубом, и перспективу поработать в АПЛ. Также Жардимом интересовались в Саудовской Аравии.

Португальский тренер Леонарду Жардим отказался от ряда предложений перед тем, как вернуться в «Монако».

По информации французских СМИ, Жардим не согласился возглавить китайский «Далянь Ифан», несмотря на предложенную ему зарплату — 17 млн евро в год. Кроме того, 44-летний специалист отказался от выгодного контракта в Саудовской Аравии.

Последнее предложение о сотрудничестве поступило Леонарду на этой неделе. Речь идет об английском клубе, название которого не уточняется, однако это не «Лестер Сити», который также интересовался португальцем.

Напомним, Жардим вернулся в «Монако» спустя три месяца после увольнения, сменив на должности главного тренера Тьерри Анри.

На данный момент монегаски, набрав 15 очков, занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: TF1