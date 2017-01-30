Леонардо Уллоа: «Раньери меня предал»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Аргентинский футболист английского «Лестера» Леонардо Уллоа рассказал о скандальной ситуации между ним и главным тренером команды Клаудио Раньери. По словам нападающего, 68-летний специалист не сдержал обещаний.

«Сначала Раньери не давал мне играть за команду,  а потом заблокировал мой трансфер. Он говорил, что я буду получать свое время на поле. Но этого так и не случилось. Чувствую себя преданным со стороны Раньери. «Лестер» меня обманул. Никогда не вернусь в этот клуб», — заключил 30-летний форвард.

В английскую команду Уллоа перешел в 2014 году. За «лис» Леонардо сыграл 65 матчей и забил 17 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Дмитрий Темников
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