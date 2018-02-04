Леонардо Бонуччи: «В 2011 году был близок к переходу в «Зенит», но от трансфера отговорила жена»

Автор: Дмитрий Темников 0

Бонуччи

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о том, что мог переехать в Россию. Игрок был близок к переходу в «Зенит».

«В 2011 году я мало играл в «Ювентусе» и серьезно рассматривал возможность переезда в Санкт-Петербург. Был близок к переходу в «Зенит», но меня отговорила жена. Она убедила остаться в Турине» , – сообщил защитник.

Напомним, летом 2017-го Леонардо покинул «Ювентус» и перешел в «Милан». С «россонери» футболист подписал контракт на 5 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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