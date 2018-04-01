Леонардо Бонуччи: «Праздновать свой гол не планировал, но после реакции болельщиков «Ювентуса» передумал»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, выступавший ранее за «Ювентус», прокомментировал празднование своего гола в выездном матче чемпионата Италии с туринским клубом. Итальянец считает, что время игры болельщики хозяев освистывали и оскорбляли его всякий раз, когда он касался мяча.

«Конечно, это был эмоциональный порыв. Я думал, что симпатии болельщиков разделятся поровну – 50 на 50, они предпочли освистывание, и я уважаю их реакцию. Но, думаю, я многое сделал для «Ювентуса», за семь лет я провел больше всех матчей за этот клуб.

Я не злюсь на болельщиков, они вправе поступать так, как считают нужным. Матч получился интенсивным и эмоциональным. Я не планировал праздновать свой гол, но после реакции болельщиков передумал», – сказал Бонуччи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia