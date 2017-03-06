Леонардо Бонуччи: «Перейду ли я в «Барселону»? Не исключаю этого»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может перейти в гранд Ла Лиги. Такой возможности не исключил сам итальянец.

«Мое будущее полностью зависит от действий руководства «Ювентуса». Контракт рассчитан до 2021 года. К тому же здесь я чувствую себя ценным игроком. Если во мне заинтересована команда, я с удовольствием продолжу выступать за «старую синьору».

Не скрою: в прошлом году были предложения от других клубов. Я даже начал изучать английский язык. Буду ли изучать каталонский? Все возможно, вдруг я перейду в «Барселону». Не ислючаю такой возможности», — заявил 29-летний футболист.

В текущем сезоне Серии А Леонардо сыграл за «Ювентус» 21 игру. На счету защитника два забитых мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca