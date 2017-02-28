Леонардо Бонуччи может быть куплен «Челси» за 42 миллиона долларов

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может сменить команду. Об этом сообщают европейские СМИ.

Руководство лондонского «Челси» планирует усилиться 29-летним футболистом в летнее трансферное окно. Известно, что за защитника англичане готовы заплатить «Ювентусу» 42 миллиона долларов. На приобретении Леонардо лично настаивает главный тренер «аристократов» Антонио Конте, который уже работал с игроком в туринском клубе.

По некоторым данным, Бонуччи поссорился с нынешним тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Журналисты сообщают о драке между специалистом и игроком после матча с «Палермо».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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Дмитрий Темников
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