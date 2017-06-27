Леон Горетцка входит в сферу интересов «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» продолжает следить за полузащитником «Шальке» Леоном Горетцка. Баварцы намерены приобрести 22-летнего футболиста в 2018 году, когда Горетцка станет свободным агентом.

Соглашение Горетцка с «Шальке» истекает 1 июля 2018 года. «Бавария» может получить футболиста следующим летом уже бесплатно, но, по регламенту ФИФА, выплатит «Шальке» компенсацию за подготовку игрока, так как Горетцка только в течение следующего сезона достигнет 23-летнего возраста.

В сезоне-2016/17 Горетцка выступил в 30 матчах Бундеслиги, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker