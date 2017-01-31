Леон Бэйли перешел в леверкузенский «Байер»

Нападающий бельгийского «Генка» Леон Бейли переехал в Бундеслигу. Теперь форвард будет защищать цвета «Байера».
Леон Бэйли подписал контракт с немецким клубом до 2022 года. Итоговая сумма сделки пока не сообщается, но, отметим, что ранее «Байер» готов был заплатить 11 миллионов евро.
Отметим, что transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллиона евро.
Также стоит отметить, что московский «Спартак» хотел подписать Леона Бэйли, но озвученная «Генком» сумма в 25 миллионов евро показалась «красно-белым» слишком завышенной.
В текущем сезоне Бэйли провел 19 встреч в чемпионате Бельгии и 12 в Лиге Евпропы. В общей сложности ямайский форвард забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. «Байер» занимает 9-ю позицию имея 24 очка в активе.
Welcome, Leon #Bailey! 🇯🇲
Der 19-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung vom @KRCGenkofficial und hat bei #Bayer04 bis 2022 unterschrieben! pic.twitter.com/mJ4UHjVejs
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 31, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Байера»