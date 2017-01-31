Леон Бэйли перешел в леверкузенский «Байер»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Бэйли

Нападающий бельгийского «Генка» Леон Бейли переехал в Бундеслигу. Теперь форвард будет защищать цвета «Байера».

Леон Бэйли подписал контракт с немецким клубом до 2022 года. Итоговая сумма сделки пока не сообщается, но, отметим, что ранее «Байер» готов был заплатить 11 миллионов евро.

Отметим, что transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллиона евро.

Также стоит отметить, что московский «Спартак» хотел подписать Леона Бэйли, но озвученная «Генком» сумма в 25 миллионов евро показалась «красно-белым» слишком завышенной.

В текущем сезоне Бэйли провел 19 встреч в чемпионате Бельгии и 12 в Лиге Евпропы. В общей сложности ямайский форвард забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. «Байер» занимает 9-ю позицию имея 24 очка в активе.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Байера»

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Никита Пронин

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