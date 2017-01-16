Штефан Эффенберг хочет стать тренером «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» и экс-наставник «Падерборна» Штефан Эффенберг хотел бы в будущем поработать тренером мюнхенцев. Эффенберг считает, что достоин того, чтобы ему предоставили такую возможность.

«Я заслуживаю второго шанса. Жду, веду переговоры. С одним клубом, который был заинтересован в моих услугах, переговорный процесс достаточно продвинулся. Настанет и моe время. Что же касается «Баварии», то мне было бы интересно поработать там, но это зависит не от меня. В любом случае я буду связан с футболом», — приводит слова Эффенберга источник.

Штефан Эффенберг выступал за «Баварию» в общей сложности 6 лет и провел 160 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker