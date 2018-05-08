«Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру

Автор: Михаил Серебряков 0

Asier Garitano

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано покинет свой пост по окончании сезона. Он вывел клуб из третьей лиги в Примеру. 

48-летний Гаритано работал в «Леганесе» с 2013 года. Он вывел клуб из третьего по силе дивизиона испанского футбола в Примеру. 9 мая Гаритано проведёт пресс-конференцию, а последний матч во главе «Леганеса» проведёт 20 мая с «Бетисом» в последнем туре чемпионата.

За два тура до конца нынешнего сезона «Леганес» (40 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице и обезопасил себя от вылета.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Леганеса»

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