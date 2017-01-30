«Леганес» готов арендовать Ласина Траоре

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Ласина Траоре

В услугах футболиста французского «Монако» Ласины Траоре заинтересован очередной испанский клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

Руководство «Леганеса» планирует взять ивуарийского нападающего в аренду. Планируемая сделка может состояться в последние дни трансферного окна. Ранее экс-форвард московского ЦСКА был готов перейти в «Малагу». Однако «Монако», которому принадлежат права на футболиста, отказался продавать 26-летнего игрока «анчоусам».

В текущем сезоне Траоре провел за армейцев 14 игр. Забить африканец сумел пять раз.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Periodista de Leganes.

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